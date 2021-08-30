EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач рассказал о вреде употребления сладкого перед прививкой от COVID-19
ООН против: в организации осудили масштабное строительство заборов от мигрантов
Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу
"Побочка": в Новой Зеландии зафиксировали первую смерть от вакцины Pfizer
В Луизиане зарегистрирована первая жертва урагана "Ида"
Как все: малому бизнесу хотят "урезать" выдачу субсидий
МИД РФ: Штаты охотятся за россиянами за рубежом
Россельхоз: скрыть "левый" лесооборот станет невозможно
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России

Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Новосибирске

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Жители Новосибирска, которые получили ранения в результате стрельбы пьяного мужчины по прохожим, будут лечиться амбулаторно, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Новосибирске

"Ранены пятеро, все осмотрены, всем оказана медицинская помощь. Госпитализация не понадобилась, все будут продолжать лечение амбулаторно", — рассказали в министерстве.

По информации СУ СКР региона, инцидент со стрельбой произошёл в Новосибирске 29 августа. Около 17.00 59-летний новосибирец, будучи пьяным, несколько раз выстрелил из охотничьего ружья по прохожим из окна своей квартиры на третьем этаже одного из домов на улице Лебедевского.

В областном МВД сообщили, что мужчина сам открыл дверь полицейским и сдался.

В результате инцидента были ранены пять человек. Трое пострадавших получили незначительные ранения, двоих доставили в больницу.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия".

Подозреваемого в преступлении задержали. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Эксперты осмотрели ружьё, из которого стрелял новосибирец, и изъяли документы, подтверждающие законность его хранения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Школьник обстреливал москвичей из винтовки
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Россияне переплачивают за ЖКУ - сами виноваты
Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Новосибирске
Мощный ураган "Ида" изменил направление реки Миссисипи
Врач рассказал о вреде употребления сладкого перед прививкой от COVID-19
ООН против: в организации осудили масштабное строительство заборов от мигрантов
Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу
"Побочка": в Новой Зеландии зафиксировали первую смерть от вакцины Pfizer
В Луизиане зарегистрирована первая жертва урагана "Ида"
Как все: малому бизнесу хотят "урезать" выдачу субсидий
МИД РФ: Штаты охотятся за россиянами за рубежом
Популярное
Новости Украины
Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"

В Киеве, наконец, состоялся саммит "Крымской платформы", которую так широко и долго рекламировали президент Украины и его "слуги американского народа".

Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"
Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление
Мир. Новости мира
Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление
Политика. Новости и аналитика
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России
Общество
"Противоядие от избыточной ретивости": Быков о "ссылке" Поклонской в Африку
Усам Оздемиров Возможна ли в России бескомпромиссная борьба с коррупцией? Усам Оздемиров Игорь Буккер История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями Игорь Буккер Андрей Мартынюк Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу" Андрей Мартынюк
США и Канада. Новости и аналитика
Джо Байден заснул во время монолога премьер-министра Израиля на переговорах
Политика. Новости и аналитика
Алексей Мухин: "Запад уже выдаёт нам коррупционеров и наворованные средства"
"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"?
Новости Украины
"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников