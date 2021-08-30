Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Новосибирске

Жители Новосибирска, которые получили ранения в результате стрельбы пьяного мужчины по прохожим, будут лечиться амбулаторно, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

"Ранены пятеро, все осмотрены, всем оказана медицинская помощь. Госпитализация не понадобилась, все будут продолжать лечение амбулаторно", — рассказали в министерстве.

По информации СУ СКР региона, инцидент со стрельбой произошёл в Новосибирске 29 августа. Около 17.00 59-летний новосибирец, будучи пьяным, несколько раз выстрелил из охотничьего ружья по прохожим из окна своей квартиры на третьем этаже одного из домов на улице Лебедевского.

В областном МВД сообщили, что мужчина сам открыл дверь полицейским и сдался.

В результате инцидента были ранены пять человек. Трое пострадавших получили незначительные ранения, двоих доставили в больницу.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия".

Подозреваемого в преступлении задержали. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Эксперты осмотрели ружьё, из которого стрелял новосибирец, и изъяли документы, подтверждающие законность его хранения.

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