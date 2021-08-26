СМИ: при взрыве в аэропорту Кабула погибли 13 человек

СМИ сообщают, что жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 13 человек, еще десятки пострадали.

Террорист-смертник устроил взрыв у отеля Baron, который расположен неподалеку от аэропорта в Кабуле. Известно, что в этой гостинице размещались британские военнослужащие.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о взрыве в аэропорту Кабула.

Позже прогремел второй взрыв.

По данным СМИ, в результате теракта пострадали как минимум трое военнослужащих армии США. Известно, что американский президент США Джо Байден знает о взрыве.

Также среди пострадавших есть бойцы "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ).