Убийца школьницы в Тюмени владел частным детсадом

Одна из жительниц Тюмени рассказала, что Виталий Бережной, который подозревается в убийстве восьмилетней девочки Насти, владел частным детским садом в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ).

По словам женщины, Бережной снимал гараж, в котором лежали столики, стульчики и другие вещи из детского сада.

"В 2016 году гараж снимал месяцев семь, но рассчитался только за три. Потом слился и перестал отвечать на звонки", — рассказала она в беседе с URA. ru.

СМИ нашли в соцсети "ВКонтакте" группу частного детсада, на которую подписан подозреваемый в убийстве девочки. Последняя запись в группе сделана в 2012 году.

Ранее волонтеры и полицейские обнаружили на берегу озера Оброчное тело восьмилетней девочки, которая пропала 30 июня в Тюмени. Труп был завернут в полиэтилен и спрятан в картонную коробку.

Правоохранители задержали 40-летнего Виталия Бережного и выяснили, что он причастен к убийству ребенка. Находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, мужчина встретил Настю в подъезде и заманил ее в свою квартиру. Он связал девочке руки, после чего изнасиловал и убил ее. В течение нескольких дней Бережной держал ее тело в холодильнике, после чего упаковал в коробку и отвез груз к озеру Оброчное, где спрятал в труднодоступном месте на берегу. Коробку нашли волонтеры.

Выяснилось, что с 2008 по 2011 год подозреваемый работал помощником участкового в районном отделе милиции в городе Нягань. В 2015 году он переехал в Тюмень. В ближайшее время Бережному будут предъявлены обвинения.

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