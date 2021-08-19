Обстоятельства крушения истребителя МиГ-29 выясняют в Астраханской области.
Как сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службе Южного военного округа, инцидент произошёл 18 августа на территории полигона Ашулук. МиГ-29 разбился во время тренировочного полёта, который выполнялся без боекомплекта. Самолёт упал вскоре после взлёта при первом развороте. В результате крушения истребителя его пилот погиб.
Напомним, 17 августа в Подмосковье во время тренировочного полёта разбился опытный образец самолёта Ил-112В. Крушению предшествовало возгорание одного из двигателей. Три члена экипажа самолета погибли. По факту крушения Ил-112В завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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