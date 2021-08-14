Раскрыты подробности крушения самолёта Бе-200 в Турции

Крушение российского пожарного самолёта Бе-200 произошло около трёх часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению пожара в районе населённого пункта Адана в Турции, сообщает Минобороны РФ.

"Четырнадцатого августа 2021 года около трех часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200", — говорится в сообщении.

Представители ведомства сообщают о том, что на борту Бе-200 находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции.

На место авиакатастрофы для установления причин трагедии отправлена комиссия Минобороны России.