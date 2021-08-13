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На дне Курильского озера обнаружили тело погибшей в результате катастрофы Ми-8

Происшествия

На месте крушения вертолёта Ми-8 обнаружили тело пассажирки. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета России. Его представители сказали, что воздушный транспорт находится в водоёме на глубине 110 метров.

На дне Курильского озера обнаружили тело погибшей в результате катастрофы Ми-8

Специалисты пытаются вытащить Ми-8 из озера. Правоохранители допрашивают пострадавших и работников ООО АК "Витязь-Аэро", которые помогали пилотам с навигацией. На вопросы уже ответил организатор вертолётной экскурсии, директор компании "Турист".

Вертолёт Ми-8 утонул в Курильском озере на Камчатке. На борту были три работника экипажа и 13 путешественников, в числе которых ребёнок. Выжили только восемь человек. Четыре пассажира получили травмы.

Предположительные причины крушения:

  • плохая погода;
  • ошибки пилотов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, что участник происшествия Виктор Стрелкин дал комментарии пресс-службе правительства региона. Мужчина выбрался из затонувшей машины через разбитое окно в кабине пилотов.

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Авиакатастрофа с туристами на Камчатке: рассказ выживших и причины крушения вертолета Ми-8
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
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