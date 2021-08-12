Выживший при падении вертолёта на Камчатке турист рассказал о спасении

Турист Виктор Стрелкин, выживший при падении вертолёта Ми-8 на Курильском озере в Камчатском крае, рассказал пресс-службе регионального правительства о произошедшем.

По словам спасшегося мужчины, который прибыл на Камчатку с группой туристов из Санкт-Петербурга, на 12 августа у них была запланирована вертолётная экскурсия. Из-за плохой видимости во время полёта Виктор Стрелкин заснул и понял, что с машиной что-то случилось, когда тот оказался в воде.

"Произошедшее ощутил только когда вода потоком ударила в лицо. … Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолёт сразу заполнился водой", — рассказал турист.

Виктору Стрелкину удалось выбраться из затонувшей машины через разбитое окно в кабине пилотов. По мнению спасшегося, ему пришлось подниматься с глубины около девяти метров в очень холодной воде.

Когда мужчина поднялся на поверхность, там уже плавали несколько человек. По словам туриста, через пять минут к ним на помощь пришли две лодки с сотрудниками Кроноцкого заповедника.

"Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом", — рассказал Виктор Стрелкин.

Он добавил, что на берегу спасённых обогрели и оказали им первую помощь.

Напомним, вертолёт МИ-8, в котором летели трое членов экипажа и 13 туристов, рухнул на Курильском озере утром 12 августа. Сотрудники Кроноцкого заповедника спасли с места происшествия восемь человек. Четверо из них госпитализированы в краевую больницу. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

По информации краевых властей, обломки вертолёта находятся на удалении около 800 метров от берега и на глубине свыше 130 метров.

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