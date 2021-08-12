К месту падения вертолета Ми-8 прибыли водолазы для спасения пострадавших. Однако спасательная группа не смогла опуститься к упавшему транспорту из-за большой глубины. Об этом сообщают в региональной службе ГУ МЧС.
Глубина затопления превышает 100 метров. У водолазов спасательной группы имеется оборудование для погружения только на 20 метров. Дальнейшие решения принимаются оперштабом Камчатского края.
По информации kamchatinfo. com, причины авиакатастрофы — отказ двигателей, ограниченная видимость и ошибка пилотирования.
Двое спасенных с упавшего Ми-8, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию. Опасений за их жизни у медиков нет, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.
К спасательной операции привлечено 45 человек и восемь единиц техники.
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