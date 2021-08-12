Водолазы не могут погрузиться к упавшему в озеро Ми-8 на Камчатке

К месту падения вертолета Ми-8 прибыли водолазы для спасения пострадавших. Однако спасательная группа не смогла опуститься к упавшему транспорту из-за большой глубины. Об этом сообщают в региональной службе ГУ МЧС.

Глубина затопления превышает 100 метров. У водолазов спасательной группы имеется оборудование для погружения только на 20 метров. Дальнейшие решения принимаются оперштабом Камчатского края.

Напомним, утром на Камчатке вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" совершил аварийную посадку над акваторией Курильского озера. Предварительно на борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 13 пассажиров.

По информации kamchatinfo. com, причины авиакатастрофы — отказ двигателей, ограниченная видимость и ошибка пилотирования.

Двое спасенных с упавшего Ми-8, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию. Опасений за их жизни у медиков нет, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

К спасательной операции привлечено 45 человек и восемь единиц техники.

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