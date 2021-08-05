В Сети появилось видео падения малыша, выброшенного с пятого этажа в Москве

В интернете появилось видео момента падения двухлетнего мальчика, которого, по версии следователей, сбросил с балкона на пятом этаже его отец. Ролик опубликовал Life. ru.

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Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 4 августа на улице Шумилова г. Москвы. Согласно предварительным данным московской прокуратуры, в одной из многоэтажек мужчина выбросил с балкона на пятом этаже своего двухлетнего сына, после чего скрылся.

Судя по видео, на улице к упавшему ребенку сразу подбежали прохожие. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего" в связи с инцидентом на улице Шумилова, расследование которого взяла на особый контроль прокуратура столицы.

В настоящее время правоохранители задержали отца пострадавшего мальчика. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, мужчину поймали возле подъезда, где было совершено преступление. Предположительно, подозреваемый находился в неадекватном состоянии. Сопротивления он не оказал.