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Попытку убийства ребенка расследуют в Москве. Мальчика выбросили с пятого этажа

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Расследование по факту попытки убийства ребенка начали правоохранители в Москве.

Попытку убийства ребенка расследуют в Москве. Мальчика выбросили с пятого этажа

По информации столичного СУ СКР, 4 августа возле одной из многоэтажек на улице Шумилова нашли маленького мальчика с характерными для падения с высоты травмами. Ребенка госпитализировали в одну из больниц города в тяжелом состоянии.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, по предварительным данным, мальчика 2018 года рождения выбросил из окна квартиры на пятом этаже его отец. В настоящее время правоохранители ищут подозреваемого. 

В настоящее время в ГСУ СКР по Москве завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего» в связи с инцидентом на улице Шумилова. Прокуратура Москвы взяла расследование дела на особый контроль.

Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту случившегося. В ходе нее планируется установить обстоятельства происшествия, а также дать оценку действиям родителей ребенка. Известно, что мать мальчика не жила с ним. В момент преступления в квартире, помимо отца ребенка, находилась его бабушка.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
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