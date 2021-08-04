"Уникальные" методы воспитания: в Петербурге отец едва не задушил сына

Прошлой ночью, петербургский школьник, серьёзно пострадал от рук родного отца. Мальчика пыталась спасти его мать, она позвонила в "112", закрывшись в туалете. Сотрудникам полиции удалось предотвратить страшную трагедию.

Ночью, третьего августа, в семье, проживающей в одном из жилых домов на Дальневосточном проспекте, начался скандал. 33-ти летнему мужчине не понравилась манера общения сына, после чего он применил в его адрес физическую силу в целях воспитания. Известно, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Прибывшие на место события полицейские задержали отца ребёнка и поместили его в изолятор временного содержания. В ходе допроса, было выявлено, что мужчина уже был судим за убийство и на данный момент находится под административным надзором.

Самого мальчика забрала карета скорой помощи и доставила в детскую больницу №19. У второклассника диагностировали ушиб мягких тканей и ссадины на лице. Врачи оценили состояние ребёнка как удовлетворительное и уже отпустили его домой.

На отца-тирана заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Мера пресечения для мужчины ещё рассматривается. Также будет проведена проверка о соблюдении прав несовершеннолетних, семью на благополучность проверит прокурор.

По статистике, ежегодно в России происходит примерно 3500 случаев тяжких и особо-тяжких преступлений в семейно-бытовой сфере. Чаще всего страдают женщины и маленькие дети.