Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью рабочих в результате пожара на федеральном казенном предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области.
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, по факту инцидента следователи регионального СКР завели дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Ранее сообщалось, что ЧП на химкомбинате в Каменске-Шахтинском произошло вечером 29 июля. В одном из цехов загорелись изделия. По данным предприятия, вредных выбросов в атмосферу из-за пожара не было.
В результате инцидента семеро работников химкомбината попали в реанимацию с ожогами до 100% тела.
К вечеру 2 августа стало известно, что все пострадавшие скончались.
В настоящее время комиссия Минпромторга России проводит проверку в связи с пожаром на комбинате.
Согласно сведением источника "Интерфакса", ЧП на предприятии в Каменске-Шахтинском произошло вследствие нарушения технологического процесса. По предварительным данным, из-за недостаточной квалификации рабочих были непреднамеренно нарушены требования безопасности при работе с химическими реактивами, что спровоцировало возгорание.
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