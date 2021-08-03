Уголовное дело завели из-за гибели рабочих химкомбината в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью рабочих в результате пожара на федеральном казенном предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, по факту инцидента следователи регионального СКР завели дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Ранее сообщалось, что ЧП на химкомбинате в Каменске-Шахтинском произошло вечером 29 июля. В одном из цехов загорелись изделия. По данным предприятия, вредных выбросов в атмосферу из-за пожара не было.

В результате инцидента семеро работников химкомбината попали в реанимацию с ожогами до 100% тела.

К вечеру 2 августа стало известно, что все пострадавшие скончались.

В настоящее время комиссия Минпромторга России проводит проверку в связи с пожаром на комбинате.

Согласно сведением источника "Интерфакса", ЧП на предприятии в Каменске-Шахтинском произошло вследствие нарушения технологического процесса. По предварительным данным, из-за недостаточной квалификации рабочих были непреднамеренно нарушены требования безопасности при работе с химическими реактивами, что спровоцировало возгорание.

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