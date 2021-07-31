Неполадки на МКС: русский болт и падение давления

Ряд неординарных ситуаций складывается на МКС, где ранее была обнаружена утечка воздуха и куда прибыл многострадальный российский модуль "Наука".

Как можно услышать в переговорах экипажа станции с ЦУП, которые транслирует НАСА, в месте наблюдения утечки воздуха (помните ту самую "трещину", которую искали с роботами и даже изолентой?) давление упало до 154 мм ртутного столба. Это происходит в переходной камере модуля "Звезда".

Кроме того, космонавт Олег Новицкий заявил, что при открытии прибывшего (и устроившего МКС "карусель" из-за нештатного включения двигателей) модуля "Звезда" из него в экипаж вылетел... "русский болт" длиной 2 сантиметра. "Визуально всё было в порядке. Пыли нет", - добавил космонавт.

При этом экипаж МКС, ЦУП и НАСА отмечают, что угрозы жизни космонавтов и существованию станции пока (и хорошо, чтобы так было и дальше) нет.

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