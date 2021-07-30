Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к правозащитному сайту Gulagu. net из-за требований ФСИН и ФСБ. Об этом рассказал основатель проекта Владимир Осечкин на странице в Facebook.
Он добавил, что команда обратится в Европейский суд по правам человека и продолжит деятельность.
Роскомнадзор заблокировал сайт по решению Мосгорсуда от 16 июня.
Основатель проекта заявил:
"Блокировку нашего сайта и решение МосГорСуда и РосКомНадзора считаем незаконным, несправедливым и политическим, заказным".
Владимир Осечкин уехал из России ещё в 2015 году. Тогда его пытались арестовать по делу о мошенничестве. В мае этого года сотрудники проекта перенесли всю работу на территорию Европы. Они приняли это решение после обысков и задержаний.
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