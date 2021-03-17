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Автор Василий Амирджанов

Симоньян предложила запретить иностранные соцсети

Общество

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные социальные сети, сравнив их с вражескими танками.

Симоньян предложила запретить иностранные соцсети

Новые Пунические войны

Маргарита Симоньян в очередной раз выступила в унисон с комиссиями российского парламента, которые озабочены вмешательством в дела Российской Федерации с помощью социальных сетей. Главный редактор RT фактически сформулировала представления правящей политической элиты страны и харчующихся возле неё граждан:

"Все иностранные соцсети надо закрывать. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети, являющиеся инструментом войны против России, являющиеся оружием, должны быть закрыты. Никто не пускает в свою страну вражеские танки — это идиотизм, а мы пустили. Их надо отсюда выгнать, а сначала построить наши ещё более крутые, ещё более мощные танки… Построить свои соцсети — это вообще не "бином Ньютона". Свои соцсети, свои платформы, свои операционные системы, свои гаджеты".

На подобную схему действий давно обратила внимание основоположница теории тоталитаризма Ханна Арендт:

"Сила тоталитарной пропаганды заключается в её способности отсекать массы от реального мира".

Блокировка "Карфагена"

Может быть, и не стоило бы так торопиться с уничтожением "вражеских танков". Как в своё время заметил Збигнев Бжезинский:

"Внешний враг — важнейший внутренний друг тоталитарного режима".

Тем не менее после перформанса с замедлением Twitter заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин объявил:

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещённой информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России".

Весьма иронично, что этой новостью главред RT поделилась на своей странице в Twitter, так сказать, уютно разместившись на броне "вражеского танка". Пользователи же социальных сетей отреагировали постами, некоторые из которых вполне претендуют на статус интернет-мемов:

  • "Роскомнадзор дал пользователям Twitter месяц на то, чтобы найти и подключить нормальный VPN".
  • "Уважаемые жители России, вы можете присылать мне свои твиты, и я их опубликую. Цензуры не будет".
  • "Ребят, вы чего? Восстанут даже те, кто молчал во время митингов за Навального. Вы так не шутите. Твиттеровцы вам не безобидные инстаграмеры".

Изобретая велосипед

Карфаген и правда был разрушен, но само название города, как мне в своё время объяснил работник тунисского музея, означает "Новый город". Римляне рушили, местные — отстраивали. Любой восстановленный населённый пункт называли Карфагеном. Количество диалектически перешло в качество, в конечном счёте с треском рухнул и сам Рим. Собственно, и визиты Ганнибала с конфузами в Каннах никто не отменял.

Что касается бинома Ньютона, о котором упомянула Симоньян, то формула для разложения на отдельные слагаемые целой неотрицательной степени суммы двух переменных, выведенная великим английским учёным, и вправду является заметным открытием. Несмотря на то, что формула была известна индийским и персидским математикам, Исааку Ньютону удалось вывести вариант для более общего случая.

Иными словами, если говорить о создании отечественных социальных сетей, то создать — дело нехитрое. Вбухать огромные средства и потом удивляться, что мало кому интересна невнятная затея.

Представители правящей политической элиты и их глашатаи либо всерьёз полагают, что финансовые вложения в проекты тождественны их талантливой реализации, либо просто объясняют гражданам, что выделение средств — равносильно качественно сделанной работе.

Мало для кого тайна, что дорогостоящее производство отечественных кинофильмов в эстетике квасного патриотизма — весьма прибыльный бизнес для некоторых борцов с "вражескими танками". Грех же не воспользоваться ситуацией, когда абсолютно не важен успех у зрителей и при этом есть возможность срубить немалые денежки на любимых игрушках политической элиты.

Вот вроде бы в России производят легковые автомобили, а отчего-то граждане, если позволяют средства, предпочитают иномарки. Сколько раз уже политики и высокопоставленные представители номенклатуры хвастались прототипами отечественных смартфонов, однако по-прежнему "не выходит каменный цветок".

Это не говорит о том, что не стоит и пытаться создать мирового уровня социальную сеть. Напротив, было бы занятно, например, повторить успех Павла Дурова с Telegram. Правда, если философия интернет-платформы для общения будет подчиняться исключительно идеологии, которую исповедует Маргарита Симоньян, то вряд ли вменяемому человеку такая социальная сеть будет интересна.

Семена уничтожения

Законодательная запретительная франшиза и репрессивные действия властей в отношении людей, несогласных ходить строем и неистово исполнять треки из навязываемого сборника политического шансона, аккурат вписываются в признаки тоталитарного государства.

Власть стремится к максимальному контролю граждан и общества в целом. Любые проявления оппозиционности даже в надписях на снегу пресекаются, что в очередной раз было наглядно продемонстрировано за последние полгода.

Работающая на полных оборотах машина агитпропа, анонсируя и одобряя любые номера идеологической эквилибристики правящей политической элиты, в конечном счёте планомерно подтачивает основы русской государственности. Об этом феномене говорила и Ханна Арендт:

"Тоталитарное господство несёт в себе семена собственного уничтожения".

Правда, может, кого-то и устраивают тоталитарные перспективы. Возможно, кому-то придётся по вкусу и имитация демократии в виде аналога маркетингового трюка итальянского модного дома Gucci, который предложил приобрести первые цифровые виртуальные кроссовки, чтобы купивший их сидел себе дома и радостно представлял, что они у него есть в реальности.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы twitter соцсети ханна арендт роскомнадзор маргарита симоньян
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