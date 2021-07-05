Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан

Огромный огненный шар поднялся в воскресенье из Каспийского моря и был виден на берегу в Азербайджане, а снятые оттуда видеозаписи показывали масштабы взрыва.

Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан

Очевидно, взрыв произошел на морском газовом месторождении Умид, втором по величине месторождении природного газа в Азербайджане. На фоне слухов о возгорании буровой платформы или газопровода чиновник Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) заявил, что

“никаких аварий на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем ГНКАР, не было.”

Министерство экологии Азербайджана заявило, что инцидент расследуется и что предварительной причиной, скорее всего, является извержение вулкана в море, сообщает Sputnik* Азербайджан.

Детали произошедшего на момент публикации неизвестны. Равно как нет информации о том, был ли кто-нибудь ранен в результате взрыва.

Государственная морская администрация тем временем дала указание кораблям держаться подальше от огня.