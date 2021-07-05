Огромный огненный шар поднялся в воскресенье из Каспийского моря и был виден на берегу в Азербайджане, а снятые оттуда видеозаписи показывали масштабы взрыва.
Очевидно, взрыв произошел на морском газовом месторождении Умид, втором по величине месторождении природного газа в Азербайджане. На фоне слухов о возгорании буровой платформы или газопровода чиновник Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) заявил, что
“никаких аварий на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем ГНКАР, не было.”
Министерство экологии Азербайджана заявило, что инцидент расследуется и что предварительной причиной, скорее всего, является извержение вулкана в море, сообщает Sputnik* Азербайджан.
Детали произошедшего на момент публикации неизвестны. Равно как нет информации о том, был ли кто-нибудь ранен в результате взрыва.
Государственная морская администрация тем временем дала указание кораблям держаться подальше от огня.
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