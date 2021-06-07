Отец 11 детей погиб в ДТП под Тверью

Настоятель Никольской церкви в Твери Сергий Дроба погиб в ДТП между Кашином и Калязином. Трагедия произошла 7 июня.

Отец Сергий находился за рулём, с ним в машине ехала его жена Анна. По предварительной информации, протоиерей не справился с управлением. Матушку Анну увезли в больницу в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба Тверской епархии.

44-летний Сергий и Анна воспитывали 11 детей. В епархии пообещали взять на себя расходы и помочь в их воспитании.

Сергий был рукоположен в сан диакона в 2000 году, в 2011 стал протоиереем. В пресс-службе Тверской епархии отметили, что силами настоятеля церковь была восстановлена после разорения в советское время.

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