В результате ДТП с кортежем президента Киргизии погиб сотрудник охраны

Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова 4 июня попал в ДТП. Во время поездки в Иссык-Кульский район в один из автомобилей охраны врезался выехавший на встречу водитель.

По предварительной информации, водитель был в нетрезвом состоянии. В результате ДТП погиб сотрудник охраны президента, ещё три человека пострадали.

"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии", — сообщает пресс-служба Жапарова.

Происшествие произошло около села Ананьево.