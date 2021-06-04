В результате ДТП с кортежем президента Киргизии погиб сотрудник охраны

Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова 4 июня попал в ДТП. Во время поездки в Иссык-Кульский район в один из автомобилей охраны врезался выехавший на встречу водитель.
По предварительной информации, водитель был в нетрезвом состоянии. В результате ДТП погиб сотрудник охраны президента, ещё три человека пострадали.
"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии", — сообщает пресс-служба Жапарова.
Происшествие произошло около села Ананьево.
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