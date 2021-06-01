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Расклейщик объявлений об интимных услугах выстрелил в прохожего за замечание

Происшествия

В Петербурге полиция задержала 28-летнего мужчину, который выстрелил в прохожего из пистолета за замечание. Задержанный расклеивал объявление об услугах интимного характера, чем возмутился петербуржец.

Между мужчинами произошёл конфликт. Расклейщик объявлений достал предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрел. После этого он уехал с места преступления на маршрутке, сообщает ГУМВД по Петерубргу и Ленинградской области.

У задержанного было изъято аэрозольное устройство. Полиция составила административный протокол. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о стрельбе в Екатеринбурге. Бывший полицейский из окна собственной квартиры более 40 раз выстрелил по прохожим. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Артём Пермяков
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