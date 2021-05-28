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Вандалы расписали граффити макет "Бурана" на Байконуре

Происшествия

Неизвестные вандалы- граффисты пробрались на космодром Байконур и исписали макет легендарного советского космического корабля "Буран".

Об этом сообщили сотрудники российского космодрома, расположенного в Казахстане.

Они же опубликовали в соцсетях фото изуродованного "Бурана".

 
 

"Этот макет объект давно стал достопримечательностью, за которой некоторые смельчаки предпринимают попытки пробраться на охраняемую территорию, чтобы его сфотографировать", — рассказали на Байконуре.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • После распада СССР космодром принадлежит Казахстану, но арендуется Россией. Стоимость аренды — $115 млн в год.
  • С Байконура стартовали первый искусственный спутник Земли и первый человеческий космический корабль ("Восток").
  • "Буран" был первым космическим кораблём советской космической программы.
  • Он совершил один орбитальный полет в 1988 году, но программа остановилась, когда распался Советский Союз и финансирование иссякло.
  • Оригинальный космический корабль "Буран" был уничтожен в 2002 году, когда обрушилась крыша ангара на Байконуре.

К слову, в 2020 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попытался выкупить макет "Бурана" и привезти его в Россию, но обнаружил, что он принадлежит анонимному владельцу из Казахстана, которого найти не удалось.

По данным Роскосмоса, вопрос о передаче макета "Бурана" для дальнейшего размещения его в российском музее будет поднят на ближайшем заседании межправительственной комиссии с Казахстаном.

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Автор: Ольга Лебедева
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