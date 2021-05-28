Неизвестные вандалы- граффисты пробрались на космодром Байконур и исписали макет легендарного советского космического корабля "Буран".
Об этом сообщили сотрудники российского космодрома, расположенного в Казахстане.
Они же опубликовали в соцсетях фото изуродованного "Бурана".
"Этот макет объект давно стал достопримечательностью, за которой некоторые смельчаки предпринимают попытки пробраться на охраняемую территорию, чтобы его сфотографировать", — рассказали на Байконуре.
ДЛЯ СПРАВКИ
К слову, в 2020 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попытался выкупить макет "Бурана" и привезти его в Россию, но обнаружил, что он принадлежит анонимному владельцу из Казахстана, которого найти не удалось.
По данным Роскосмоса, вопрос о передаче макета "Бурана" для дальнейшего размещения его в российском музее будет поднят на ближайшем заседании межправительственной комиссии с Казахстаном.
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