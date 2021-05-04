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В Мехико обрушилась надземная линия метро: погибли люди

Происшествия

Поздним вечером 3 мая, около 23 часов по местному времени, в столице Мексики обрушилась часть надземной линии метро, в результате чего проходящий поезд сошёл с рельсов и разбился.

Газета El Universal сообщила о шести погибших и 80 раненых, ссылаясь на экстренные службы, прибывшие на место происшествия.

Власти Мехико пока никак не прокомментировали происшествие и не предоставили никакой информации о пострадавших.

На фотографиях с места происшествия, размещенных в интернете очевидцами, видно, как вагоны поезда висят над обрушившимися опорами, а спасатели пытаются эвакуировать всех пассажиров.

спасатели достают пассажиров рухнувшего поезда метро
Спасатели достают пассажиров рухнувшего поезда метро

По неподтвержденным данным, эстакада рухнула, когда в одну из опорных колонн врезался автомобиль.

"Поезд раскололся надвое и рухнул на землю", — рассказывают многочисленные свидетели.

Линия, на которой произошло крушение состава, — самый новый участок метрополитена Мехико, открыта была в 2012 году. Она проходит к юго-юго-западу от мексиканской столицы, население которой, по оценкам, составляет 9,2 миллиона человек.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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