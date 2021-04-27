Полиция оцепила рынки в Ростовской области

Правоохранительные органы Ростовской области проводят масштабную проверку законности работы четырёх рынков в Аксайском районе. Территории рынков оцеплены.

Как сообщает источник "Интерфакса", более 3,5 тысячи силовиков оцепили территорию четырёх рынков общей площадью 15 га на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон". Проверяется законность их работы. Имеются сведения о незаконных мигрантах, организации проституции, торговле наркотиками и оружием.

Проверка проводится в рамках расследования уголовного дела против главы Аксайского района Виталия Борзенко и нескольких местных бизнесменов. Считается, что все рынки принадлежат бизнесмену Кариму Бабаеву, который проходит по делу Борзенко. Однако задержать его до сих пор не удалось.

Борзенко задержан днём ранее, арестован судом до 11 июня. Он подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве, злоупотреблении должностными обязанностями.

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