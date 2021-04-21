Полицейский в Америке застрелил вызвавшую его афроамериканку 16-ти лет

Шестнадцатилетняя темнокожая девушка была застрелена в городе Колумбус штата Огайо практически одновременно с оглашением вердикта убийце Джорджа Флойда.

Сообщается, что Макайя Брайант сама вызвала полицию, испугавшись «разборки» девушек у ее дома. Более подробных обстоятельств ни СМИ, ни официальные источники пока не приводят. Мэр города призывает к спокойствию, но у полицейского управления уже стоит толпа протестующих, выкрикивающих имя Макайи.

Практически в то же самое время президент США Джо Байден заявил, что вердикт убийце Флойда является редким явлением, потому что правосудие на деле часто сводится к системному расизму.

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