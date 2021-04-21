Признание виновным убийцы афроамериканца Джорджа Флойда Дерека Шовина может стать гигантским шагом в деле борьбы с расизмом. Так заявил президент США Джордж Байден.

"Это было убийство среди бела дня, и оно сняло завесу для всего мира, который увидел этот системный расизм", — отметил он. При этом Байден признал, что такие приговоры в Америке оказываются большой редкостью.

"На этом нельзя останавливаться. Чтобы произвести действительные изменения и реформы, мы можем и должны делать больше для того, чтобы сократить вероятность того, чтобы подобные трагедии случались когда-либо вновь", — добавил Байден. Он также предостерег население от каких-либо насильственных акций, в том числе погромов и бунтов.