В Интернете резко растёт число фейковых сайтов, продающих авиабилеты

Количество обнаруженных в Сети фейковых сайтов по продаже авиабилетов, которые реально используются мошенниками, выросло в марте с 300 до 700.
По словам главы компании Infosecurity Сергея Трухачёва, эти сайты направлены на русскоязычных пользователей. Обычно они "работают" несколько дней, а потом переезжают на новый домен.
"Подделки" представляют собой порталы не существующих в действительности турагентств с заниженной стоимостью билетов. Там всячески пытаются как можно быстрее перевести пользователя на страницу с оплатой, где вводятся данные банковской карты, пишут "Известия".
Чаще всего ссылки на такие сайты приходят на электронную почту, в мессенджеры и социальные сети. Для защиты пользователей от мошеннических сайтов сервис Aviasales совместно с Роскачеством запустили проект настоящийбилет. рф, предоставляющий возможность проверить подлинность сайта.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним. О ситуации рассказал политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.