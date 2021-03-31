В Интернете резко растёт число фейковых сайтов, продающих авиабилеты

Количество обнаруженных в Сети фейковых сайтов по продаже авиабилетов, которые реально используются мошенниками, выросло в марте с 300 до 700.

По словам главы компании Infosecurity Сергея Трухачёва, эти сайты направлены на русскоязычных пользователей. Обычно они "работают" несколько дней, а потом переезжают на новый домен.

"Подделки" представляют собой порталы не существующих в действительности турагентств с заниженной стоимостью билетов. Там всячески пытаются как можно быстрее перевести пользователя на страницу с оплатой, где вводятся данные банковской карты, пишут "Известия".

Чаще всего ссылки на такие сайты приходят на электронную почту, в мессенджеры и социальные сети. Для защиты пользователей от мошеннических сайтов сервис Aviasales совместно с Роскачеством запустили проект настоящийбилет. рф, предоставляющий возможность проверить подлинность сайта.