В Калининградской области потерпел крушение вертолёт МЧС

Принадлежащий МЧС России вертолёт Ка-32 выполнял плановый тренировочный полёт. Судьба одного из членов экипажа машины пока остаётся неизвестной.
"С экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от г. Полесск. Экипаж три человека, двое из них спасены, судьба одного пока остается неизвестной, поиски продолжаются", — сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
По факту крушения воздушного судна организовывается проверка. В качестве предварительных версий рассматриваются ошибка пилота и техническая неисправность вертолёта.
По данным синоптиков, температура воздуха в Калининградской области на данный момент не превышает +6 градусов. Температура воды в Куршском заливе — не выше +4 градусов.
В МЧС России подтвердили гибель одного члена экипажа разбившегося вертолёта. Ещё один член экипажа госпитализирован.
"Командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается", — уточнили в МЧС.
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