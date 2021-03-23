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Пермского депутата избили за вопрос об уборке снега

Происшествия

В Пермском крае местного депутата избили во время выезда комиссии по состоянию дорог за вопрос об уборке снега.

Пермского депутата избили за вопрос об уборке снега

Как сообщает издание progorod59. ru, инцидент с участием депутата Марка Коробова произошёл в Добрянке. Сообщается, что народного избранника избил начальник МБУ "Благоустройство" Добрянского района Сергей Федорец.

"Когда он услышал мои комментарии по уборке улиц от снега — впал в истерику и нанес несколько ударов в лицо", — цитирует издание депутата.

По информации издания, после инцидента Федорец скрылся. Коробов же сообщил, что уже сообщил о произошедшем в полицию.

"Я просто в шоке, нападение на депутата при исполнении обязанностей — это беспрецедентный случай. Из бюджета выделяются деньги на уборку и вывоз снега, уборка не производится, а вместо ответа на эти вопросы просто избивает чересчур любопытных депутатов на глазах всей комиссии. Я буду требовать привлечения нападавшего к уголовной ответственности и увольнения с должности", — цитирует издание Марка Коробова.

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Автор: Максим Щегольков
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