Пермского депутата избили за вопрос об уборке снега

В Пермском крае местного депутата избили во время выезда комиссии по состоянию дорог за вопрос об уборке снега.

Как сообщает издание progorod59. ru, инцидент с участием депутата Марка Коробова произошёл в Добрянке. Сообщается, что народного избранника избил начальник МБУ "Благоустройство" Добрянского района Сергей Федорец.

"Когда он услышал мои комментарии по уборке улиц от снега — впал в истерику и нанес несколько ударов в лицо", — цитирует издание депутата.

По информации издания, после инцидента Федорец скрылся. Коробов же сообщил, что уже сообщил о произошедшем в полицию.

"Я просто в шоке, нападение на депутата при исполнении обязанностей — это беспрецедентный случай. Из бюджета выделяются деньги на уборку и вывоз снега, уборка не производится, а вместо ответа на эти вопросы просто избивает чересчур любопытных депутатов на глазах всей комиссии. Я буду требовать привлечения нападавшего к уголовной ответственности и увольнения с должности", — цитирует издание Марка Коробова.