В Пермском крае местного депутата избили во время выезда комиссии по состоянию дорог за вопрос об уборке снега.
Как сообщает издание progorod59. ru, инцидент с участием депутата Марка Коробова произошёл в Добрянке. Сообщается, что народного избранника избил начальник МБУ "Благоустройство" Добрянского района Сергей Федорец.
"Когда он услышал мои комментарии по уборке улиц от снега — впал в истерику и нанес несколько ударов в лицо", — цитирует издание депутата.
По информации издания, после инцидента Федорец скрылся. Коробов же сообщил, что уже сообщил о произошедшем в полицию.
"Я просто в шоке, нападение на депутата при исполнении обязанностей — это беспрецедентный случай. Из бюджета выделяются деньги на уборку и вывоз снега, уборка не производится, а вместо ответа на эти вопросы просто избивает чересчур любопытных депутатов на глазах всей комиссии. Я буду требовать привлечения нападавшего к уголовной ответственности и увольнения с должности", — цитирует издание Марка Коробова.
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