В Россию из Испании экстрадированы осужденный за мошенничество бывший чиновник Сергей Гаврилов и гражданин Эквадора, обвиняемый в контрабанде семи килограммов кокаина, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье", — говорится в сообщении.
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