Испания выдала России бывшего чиновника, осужденного за мошенничество

В Россию из Испании экстрадированы осужденный за мошенничество бывший чиновник Сергей Гаврилов и гражданин Эквадора, обвиняемый в контрабанде семи килограммов кокаина, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье", — говорится в сообщении.