Неизвестные атаковали массажные салоны в Атланте

Целая серия нападений с оружием на массажные салоны произошла в американской Атланте.

Первая атака произошла в пригороде. Неизвестный мужчина начал стрелять, после чего убежал. В ходе его преступных действий трое посетителей погибли. Двое оказались ранены. Вскоре стало известно о еще четырех жертвах — в двух массажных салонах рядом.

Хотя полиция оцепила дороги, подозреваемого задержать не удалось. Были ли нападения связаны друг с другом, пока до конца неясно. Отмечается, что большинство сотрудников "пострадавших" салонов являлись азиатскими приезжими.