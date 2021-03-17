Целая серия нападений с оружием на массажные салоны произошла в американской Атланте.
Первая атака произошла в пригороде. Неизвестный мужчина начал стрелять, после чего убежал. В ходе его преступных действий трое посетителей погибли. Двое оказались ранены. Вскоре стало известно о еще четырех жертвах — в двух массажных салонах рядом.
Хотя полиция оцепила дороги, подозреваемого задержать не удалось. Были ли нападения связаны друг с другом, пока до конца неясно. Отмечается, что большинство сотрудников "пострадавших" салонов являлись азиатскими приезжими.
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