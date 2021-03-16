В Челябинской области с рельсов сошли 17 грузовых вагонов с углём. Повреждено железнодорожное полотно.
Как сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК России, авария произошла на 1978 километре перегона "Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги". Известно, что в результате происшествия никто не пострадал, однако железнодорожное полотно получило повреждения.
В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, проводится проверка.
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