Грузовые вагоны с углём сошли с рельсов на Урале

В Челябинской области с рельсов сошли 17 грузовых вагонов с углём. Повреждено железнодорожное полотно.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК России, авария произошла на 1978 километре перегона "Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги". Известно, что в результате происшествия никто не пострадал, однако железнодорожное полотно получило повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, проводится проверка.