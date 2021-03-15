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Самолёт АН-2 совершил вынужденную посадку в Ставропольском крае

Происшествия

В Ставропольском крае из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку самолёт АН-2.

Как сообщает издание regnum. ru со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошёл днём 13 марта близ села Левокумка. Аварийную посадку совершил самолёт АН-2, следовавший из Минеральных Вод в Камышин. Известно, что экипаж вынужден был посадить самолёт из-за резкого падения уровня масла в двигателе.

В момент происшествия на борту находились двое членов экипажа, никто из них не пострадал.

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Автор: Максим Щегольков
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