В Приморье женщина осуждена за аварию водонагревателя

Приморский суд приговорил к исправительным работам местную жительницу, в квартире которой произошел взрыв водонагревателя, что привело к гибели соседки и урону двум десяткам квартир.

Это произошло в поселке Новонежино. Виновная пользовалась электрическим водонагревателем, зная, что он неисправен. Когда она была в отъезде, произошел взрыв. Уничтожено было имущество 18 жильцов на общую сумму более 25 млн рублей.

Пострадавшим выплачены компенсации за счет бюджета. Три семьи, квартиры которых восстановить было невозможно, получили сертификаты на приобретение жилья, еще одной семье дано жилье от муниципалитета.

В феврале произошел взрыв на газопроводе в Оренбургской области. Причиной стала утечка газа. Временно был приостановлен транзит последнего за рубеж.