Взрыв произошёл на газопроводе в Оренбургской области

На газопроводе в Оренбургской области произошёл взрыв. Причиной стала утечка газа.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Илекском районе. Известно, что в настоящее время возгорание устранено, пострадавших в результате взрыва нет. Отмечается, что из-за происшествия временно приостановлен транзит газа за рубеж.

"Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", — цитирует агентство сообщение руководства региона.