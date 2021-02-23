На газопроводе в Оренбургской области произошёл взрыв. Причиной стала утечка газа.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Илекском районе. Известно, что в настоящее время возгорание устранено, пострадавших в результате взрыва нет. Отмечается, что из-за происшествия временно приостановлен транзит газа за рубеж.
"Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", — цитирует агентство сообщение руководства региона.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Министерстве иностранных дел Украины раскрыли принцип, которого придерживается Киев в урегулировании конфликта в Донбассе.