Пациент, которого сочли мёртвым, "воскрес" в Индии

В индийском штате Карнатака живого пациента посчитали мёртвым и отправили его на вскрытие.

Как сообщает издание lenta. ru, 27-летний Шанкар Шанмух Гомби оказался в медицинском учреждении после автомобильной аварии. Врачи посчитали, что спасти пациента не представляется возможным и отключили его от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Мужчину отправили на вскрытие. Во время подготовки к процедуре медики заметили, что "покойник" шевелит ногами и руками. В ходе осмотра выяснилось, что мужчина жив. Его направили в частную клинику для дальнейшего лечения.