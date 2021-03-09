В индийском штате Карнатака живого пациента посчитали мёртвым и отправили его на вскрытие.
Как сообщает издание lenta. ru, 27-летний Шанкар Шанмух Гомби оказался в медицинском учреждении после автомобильной аварии. Врачи посчитали, что спасти пациента не представляется возможным и отключили его от аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Мужчину отправили на вскрытие. Во время подготовки к процедуре медики заметили, что "покойник" шевелит ногами и руками. В ходе осмотра выяснилось, что мужчина жив. Его направили в частную клинику для дальнейшего лечения.
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