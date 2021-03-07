На МКАД в ДТП попали 11 автомобилей

В Москве по нескольким полосам на внешней стороне 93 км МКАД перекрыто движение из-за массового ДТП. Столкнулись 11 автомобилей.

Об этом сообщили в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"На внешней стороне 93 км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло массовое ДТП, предварительно, с участием 11 автомобилей. На месте работают городские службы. Движение перекрыто по левой и двум средним полосам", — сказано в сообщении.