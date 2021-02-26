На Урале осужденный мужчина вместо отбывания исправительных работ, пел шансон и записывал ролики в TikTok.
Как сообщает vesti. ru, мужчина был осужден за грабёж: он открыто похитил смартфон. Вместо лишения свободы ему назначили наказание в виде исправительных работ. Кроме того, осужденный должен был пять процентов от своего дохода отдавать государству.
Трудоустроиться мужчине не удалось, но и обязательные работы он не посещал. В итоге, уклониста объявили в розыск. Выяснилось, что вместо отбывания вынесенного наказания, мужчина записывал ролики, где он исполнял шансон, для сервиса TikTok.
Оперативники обнаружили аккаунт вокалиста в соцсети, после чего зарегистрировали аккаунт от имени девушки и вступили в переписку с осужденным. "Девушка" напросилась на свидание с мужчиной, и последний согласился встретиться с ней. В итоге, певца и ловеласа задержали на автобусной остановке села Некрасово. Ближайшие полгода мужчина проведёт в колонии общего режима.
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