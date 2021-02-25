В Новгородской области в выгребной яме частного дома обнаружили тело новорождённого ребёнка.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в селе Мошенское.
"(В среду) 24 февраля в выгребной яме на территории частного дома в селе Мошенское Новгородской области обнаружено тело новорождённого ребёнка", — цитирует издание сообщение регионального управление Следственного комитета.
По факту произошедшего следственные органы инициировали проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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