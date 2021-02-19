Лавина сошла на федеральную трассу в Красноярском крае

В Красноярском крае снежная лавина сошла на федеральную трассу и засыпала автомобиль.

Как сообщает издание zapad24. ru, из-за схода лавины на несколько часов была перекрыта федеральная трасса "Абакан — Кызыл". Инцидент произошёл в Ермаковском районе. Снежный поток обрушился на участок дороги с 602-го по 604-й километр. Никто из людей не пострадал, однако снегом засыпало автомобиль отечественного производства. Перед началом работ по расчистке трассы, машину вытащили из снежного плена при помощи трактора.