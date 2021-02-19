Воспитанник детсада получил ожоги при прорыве трубы в учреждении

Воспитанник детского сада получил ожоги во время прорыва трубы в дошкольном учреждении в Ивановской области.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Савинском районе.

"Горячая вода хлынула на игравшую рядом на полу двухлетнюю девочку. Ребёнка с ожогами спины, ягодиц и плеч доставили в Ивановскую областную детскую клиническую больницу. В настоящее время ребёнок находится в отделении реанимации", — цитирует агентство пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело.