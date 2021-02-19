Воспитанник детского сада получил ожоги во время прорыва трубы в дошкольном учреждении в Ивановской области.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Савинском районе.
"Горячая вода хлынула на игравшую рядом на полу двухлетнюю девочку. Ребёнка с ожогами спины, ягодиц и плеч доставили в Ивановскую областную детскую клиническую больницу. В настоящее время ребёнок находится в отделении реанимации", — цитирует агентство пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.