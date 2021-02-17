Мужчина отрезал себе ухо на глазах у прохожих в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина отрезал себе ухо на глазах очевидцев. По некоторым данным, пострадавший был в неадекватном состоянии.

Как сообщает издание ura. news, инцидент произошёл несколько дней назад неподалёку от супермаркета "Лента".

"Мужчина был в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он состоит на учете. Врачи прибыли на место и госпитализировали его", — цитирует издание начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

О произошедшем полицейским и медикам сообщили очевидцы.

Отмечается, что происшествие не носит криминального характера. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая помощь.