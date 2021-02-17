В Екатеринбурге мужчина отрезал себе ухо на глазах очевидцев. По некоторым данным, пострадавший был в неадекватном состоянии.
Как сообщает издание ura. news, инцидент произошёл несколько дней назад неподалёку от супермаркета "Лента".
"Мужчина был в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он состоит на учете. Врачи прибыли на место и госпитализировали его", — цитирует издание начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
О произошедшем полицейским и медикам сообщили очевидцы.
Отмечается, что происшествие не носит криминального характера. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая помощь.
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