В Красноярске на складе горюче-смазочных материалов произошёл пожар и взрыв. На месте работают огнеборцы.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Советском районе города.
"В 15:53 (11:53 мск) поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом по адресу: ул. Пограничников, дом 44, строение 3", — цитирует агентство сообщение прокуратуры региона.
Отмечается, что на место происшествия выехали представители краевой прокуратуры.
В настоящее время спасатели сообщают об одном пострадавшем. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Здание частично разрушилось. В ликвидации возгорания задействованы 25 человек и 10 единиц техники.
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