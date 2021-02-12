Возгорание и взрыв произошли на складе ГСМ в Красноярске

В Красноярске на складе горюче-смазочных материалов произошёл пожар и взрыв. На месте работают огнеборцы.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Советском районе города.

"В 15:53 (11:53 мск) поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом по адресу: ул. Пограничников, дом 44, строение 3", — цитирует агентство сообщение прокуратуры региона.

Отмечается, что на место происшествия выехали представители краевой прокуратуры.

В настоящее время спасатели сообщают об одном пострадавшем. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Здание частично разрушилось. В ликвидации возгорания задействованы 25 человек и 10 единиц техники.