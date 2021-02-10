Две школьницы из Самары погибли при падении с большой высоты

В Самаре две несовершеннолетние девушки погибли после падения с большой высоты.

Как сообщает vesti. ru, трагедия произошла 9 февраля. По предварительной информации, школьницы упали с 16-этажного дома, расположенного на улице Киевской. Известно, что погибшим было по 12 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным некоторых СМИ, подростки были подругами и оставили некие послания. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.