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Две школьницы из Самары погибли при падении с большой высоты

Происшествия

В Самаре две несовершеннолетние девушки погибли после падения с большой высоты.

Как сообщает vesti. ru, трагедия произошла 9 февраля. По предварительной информации, школьницы упали с 16-этажного дома, расположенного на улице Киевской. Известно, что погибшим было по 12 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным некоторых СМИ, подростки были подругами и оставили некие послания. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Автор: Максим Щегольков
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