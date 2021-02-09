В МВД раскрыли, откуда телефонные мошенники звонят россиянам

Мошеннические колл-центры, которые выманивают деньги у россиян, находятся преимущественно за пределами России.

Об этом рассказал первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.