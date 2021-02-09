Мошеннические колл-центры, которые выманивают деньги у россиян, находятся преимущественно за пределами России.
Об этом рассказал первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.
"Исходя из оперативной практики, можно предположить, что достаточно большое количество колл-центров находится за пределами РФ, преимущественно в тех странах, где люди великолепно владеют русским языком, знают нравы и обычаи нашей страны", — пояснил представитель МВД.
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