Арабские подростки избили в Париже российскую пенсионерку

В Париже арабские подростки избили больную раком российскую пенсионерку. Полиция бездействует.

Как сообщает издание lenta. ru, россиянка приехала в столицу Франции, чтобы пройти лечение от онкологии, и поселилась в доме по соседству с дочерью. Женщина решила навестить родственников и вышла на улицу, там она встретила группу вооружённых подростков. Пенсионерка испугалась и решила незаметно сфотографировать молодых людей на телефон. Однако, подростки заметили это и напали на женщину.

Россиянка обратилась в полицию, но, по её словам, правоохранители никак не отреагировали на её заявление, а напавшие на неё подростки продолжают гулять по кварталу.