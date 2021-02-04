Самолёт из Хабаровска экстренно сел на Сахалине

На Сахалине из-за технической неисправности совершил экстренную посадку самолёт из Хабаровска.

Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл утром 4 февраля в Южно-Сахалинске. Экстренную посадку совершил Airbus A-319, следовавший из Хабаровска. Известно, что экипаж предпринял аварийную посадку из-за задымления в кабине пилотов.

Отмечается, что в момент инцидента на борту находились 90 пассажиров и семь членов экипажа. В аэропорту воздушное судно встречали 32 специалиста экстренных служб и девять единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.