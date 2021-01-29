Рядом с израильским посольством в Индии прогремел взрыв

В столице Индии рядом со зданием посольства Израиля прогремел взрыв. По предварительным данным, сработало взрывное устройство.

Как сообщает "Интерфакс", в полиции Дели сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал, здание израильского посольства не повреждено. Взрывом выбило стёкла в припаркованных рядом автомобилях. Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство крайне низкой мощности.

В то же время в Израиле склонны расценивать произошедшее как теракт.

Место происшествия оцеплено, там работают правоохранители.