Протестующие разбили машину с номерами АМР в Москве

В Москве толпа протестующих набросилась на автомобиль с мигалкой и номерами серии АМР.

Агрессивные молодые люди разбили стёкла автомобиля и нанесли тяжёлые повреждения водителю, выбив ему глаз. Отступили протестующие только после приезда полиции.

Один из участников погрома попал на видео. На вопрос, зачем он нанёс ущерб автомобилю, он ответил: "Просто потому что можем".