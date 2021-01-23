В Москве толпа протестующих набросилась на автомобиль с мигалкой и номерами серии АМР.
Агрессивные молодые люди разбили стёкла автомобиля и нанесли тяжёлые повреждения водителю, выбив ему глаз. Отступили протестующие только после приезда полиции.
Один из участников погрома попал на видео. На вопрос, зачем он нанёс ущерб автомобилю, он ответил: "Просто потому что можем".
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.