Затопленные улицы и рухнувшие дома - по Британии прошёлся шторм Кристоф

Потоки речной воды, вырвавшейся из берегов, рушащиеся фасады домов, затопленные улицы и припаркованные на них автомобили — это не раскадровка фильма катастрофы.
Так сегодня выглядит Великобритания, где со вчерашнего дня бушует шторм Кристоф.
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Как сообщил премьер-министр Борис Джонс, который прилетел на северо-запад, чтобы лично увидеть ущерб от стихии:
"шторм вызвал хаос по всей Великобритании, а большая часть страны пострадала от сильного наводнения. И это ещё не предел, потому что проливные дожди, как ожидается, будут бушевать в выходные и на следующей неделе".
По данным синоптиков, за 56 часов выпало более месячной нормы осадков. Поэтому реки превратились в бушующие потоки.
Многие дома не выдержали натиска воды и обрушились.
В Уэльсе более шести машин экстренной службы были вызваны на берег реки Тафф в Блэкуэре после того, как прохожий заметил тело.
Спасательные команды прочесывали берег реки, но затопленная река мешала поискам. Были вызваны водолазы. Они обнаружили тело утонувшего мужчины средних лет", — сообщают полицейские.
Из-за наводнения электричества и отопления остались целые кварталы.
Сегодня в Великобритании все еще действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют снег и гололёд, после шторма Кристоф.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.