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Затопленные улицы и рухнувшие дома - по Британии прошёлся шторм Кристоф

Происшествия » Глобальные » Стихии

Потоки речной воды, вырвавшейся из берегов, рушащиеся фасады домов, затопленные улицы и припаркованные на них автомобили — это не раскадровка фильма катастрофы.

Затопленные улицы и рухнувшие дома - по Британии прошёлся шторм Кристоф

Так сегодня выглядит Великобритания, где со вчерашнего дня бушует шторм Кристоф.

© EARTH or SKY

Как сообщил премьер-министр Борис Джонс, который прилетел на северо-запад, чтобы лично увидеть ущерб от стихии:

"шторм вызвал хаос по всей Великобритании, а большая часть страны пострадала от сильного наводнения. И это ещё не предел, потому что проливные дожди, как ожидается, будут бушевать в выходные и на следующей неделе".

По данным синоптиков, за 56 часов выпало более месячной нормы осадков. Поэтому реки превратились в бушующие потоки.

Многие дома не выдержали натиска воды и обрушились.

В Уэльсе более шести машин экстренной службы были вызваны на берег реки Тафф в Блэкуэре после того, как прохожий заметил тело.

Спасательные команды прочесывали берег реки, но затопленная река мешала поискам. Были вызваны водолазы. Они обнаружили тело утонувшего мужчины средних лет", — сообщают полицейские.

Из-за наводнения электричества и отопления остались целые кварталы.

Сегодня в Великобритании все еще действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют снег и гололёд, после шторма Кристоф.

Автор: Ольга Лебедева
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