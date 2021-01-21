В Великобритании эвакуируют людей - приближаются шторм и наводнение

Великобритания готовится к прохождению по её территории шторма "Кристоф". Ожидается, что удар стихии уже сегодня обрушится на Манчестер.

Полиция города со ссылкой на синоптиков предупредила о возможных наводнениях при прохождении шторма "Кристоф".

"Уже начата эвакуация жителей, которые подвергаются наибольшему риску", — сообщает Sky News.

В свою очередь Национальное метеорологическое управление объявило "оранжевую" тревогу до пятницы из-за плохой погоды, которая, по оценкам, принесет с собой ураган "Кристоф".

"Мы будем поддерживать прямой контакт с жителями тех объектов, которые были определены как потенциально подверженные риску, и у нас есть план эвакуации для размещения тех, кто перемещен во временное жилье", — сказал Ник Бейли, помощник начальника полиции Большого Манчестера.

Особую обеспокоенность властей вызывают туристы:

"К сожалению, люди, которые не живут на местном уровне, едут в этот район, чтобы увидеть наводнения. Пожалуйста, не растягивайте наши ресурсы, добавляя к проблеме", — обратились полицейские к любопытствующим в соцсетях.

Эвакуация началась сегодня ночью. По данным сил безопасности, от наводнения может пострадать около трёх тысяч объектов недвижимости в этом районе. Синоптики ожидают, что за два дня в регионе может выпасть трёхмесячная норма осадков.

ДЛЯ СПРАВКИ

Манчестер — крупный город в Великобритании, расположенный на северо-западе Англии. Это коммерческая и культурная столица Ланкашира, крупный индустриальный центр и морской порт. Его ещё называют "столицей английского Севера".