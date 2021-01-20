Ученики двух школ массово отравились в Московской области

В Московской области более 40 учеников из двух школ отравились в школьной столовой. Проводится проверка.

Как сообщает издание rbc. ru, инцидент произошёл в городе Красноармейске. На данный момент известно об отравлении 41 ребёнка. Ученики обращались с жалобами на состояние здоровья 19 и 20 января.

По предварительным данным, серьёзных проблем со здоровьем у детей нет, госпитализация никому из них не потребовалось.

В настоящее время прокуратура проводит проверку, в рамках которой будут проверены условия в школах, а также поставщики питания.